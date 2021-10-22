Milli ara sonrası ligde çıktığı ilk maçta Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olan, ardından salı günü evindeki Devler Ligi mücadelesinde Sporting'e 4-1'lik tarihi bir skorla boyun eğen Beşiktaş , yaşadığı travmayı atlatmaya çalışıyor. Sabah'ın haberine göre; Teknik heyet, futbolcular, yönetim ve camia pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak Galatasaray derbisini acil çıkış yolu olarak görüyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, futbolcuları hem mental hem de taktik açıdan kritik sınava hazırlamak için yoğun çaba harcıyor.

TAKIMA PRİM YOK.. BAŞKAN YAKIN TAKİPTE..

Ligde G.Saray'dan sonra Hatayspor ve Trabzonspor 'la iki önemli karşılaşmaya daha çıkacak olan siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın, Batshuayi ve Ghezzal gibi oyuncularından önemli performans beklentisi içerisinde. Beşiktaş'ta üst üste gelen yenilgiler sonrası yönetim, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde adeta kamp kurdu. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de takımla görüşeceği belirtildi. Bu arada Siyah beyazlı yönetim derbi için prim vermeyi düşünmüyor..

TEPKİLER SONRASI KAMP UYGULAMASI GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ta rutin olan maç önü kampı bu sezon bazı karşılaşmalarda uygulanmamıştı. Tepki çeken ve eleştirilen bu uygulama gündemden çıkarıldı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı öncesinde birlikte kampa girecek. Teknik heyet ve futbolcular tesislerde karşılaşmayı bekleyecek.