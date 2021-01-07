Vincent Aboubakar, annesi vefat ettiği için ülkesi Kamerun’a gitmişti. Yıldız futbolcu bu nedenle Sivasspor ve Kayserispor maçlarında takımdaki yerini alamadı. Aboubakar, Kamerun’dan döndükten sonra sadece bir idmana çıkabildi ve bireysel çalıştı. Sergen Yalçın bu nedenle öğrencisini Çaykur Rizespor maçında kulübede oturtmayı planlıyordu. Ancak kadrolar açıklandığında 28 yaşındaki forvetin ilk 11’de olduğu görüldü. Sergen Yalçın, maçtan önce verdiği demeçte bu kararının nedenini, “Aboubakar maçtan önce kendini iyi hissettiğini, oynamak istediğini söyledi” sözleriyle açıkladı.

Asistini yaptı

Kamerunlu futbolcu, idman eksiği ve yol yorgunu olmasına rağmen takımın en iyilerinden biriydi. Aboubakar, hareketli oyunuyla adeta Rize defansını dağıttı. Yıldız forvet, gol yollarında belki şanssızdı ancak Oğuzhan’a asist yaparak mücadeleyi skor katkısıyla tamamlamayı başardı. Sergen Yalçın, 90 dakikanın ardından öğrencisini özel olarak kutladı.



