Beşiktaş Yönetimi, yıldız golcü Burak Yılmaz’ın sakatlanmasının ardından takıma yeni bir forvet kazandırmak için kolları sıvamıştı. Bu doğrultuda Portekiz devi Porto’da forma giyen takımın eski oyuncusu Vincent Aboubakar’ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunan yönetime, Mavi-Beyazlılar’dan olumsuz yanıt geldi.

Tecrübeli ismi yine kiralık olarak renklerine katmak için yoğun çaba sarf eden Kara Kartal’ın, Porto’dan, ‘Sadece bonservisiyle göndeririz’ cevabı sonrasında bu oyuncuyu konusunda yapılan görüşmeleri askıya aldığı kaydedildi.

Rezerv takımda oynamak istemiyor

Bu gelişmenin ardından Siyah-Beyazlılar’ın, forvet transferi konusunda gündemine İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’nin yıldızı Michy Batshuayi’yi aldığı ortaya çıktı.

İngiltere’de yayın yapan Evening Standard gazetesi, 25 yaşındaki golcünün Chelsea’nin rezerv takımında oynamak istemediği ve bundan dolayı ayrılmak istediği kaydedildi.

Gazetenin haberine göre Chelsea’yle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncu için en büyük adaylar arasında Beşiktaş’ın da olduğu bildirildi.