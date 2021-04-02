Kamerun Milli Takımı'ndan sakat olarak geri dönen Siyah-Beyazlılar'ın yıldızı Vincent Aboubakar'dan gelen haberler teknik heyeti üzdü. Dünkü idmanda yer almayan 29 yaşındaki golcü futbolcunun, ağrılarının devam ettiği bilgisine ulaşıldı. Aboubakar'ın sağ uyluk ön adalesinde ödem olduğu belirtilirken, 4 Nisan'da Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyeceği bildirildi. Ayrıca yıldız futbolcunun, 7 Nisan'da oynanacak olan Alanyaspor maçında da sahada olmasının beklenmediği öğrenildi.

O yoksa Larin var

Kanada Milli Takımı forması ile Dünya Kupası Elemeleri'nde çıktığı 2 maçta 4 gol atan Cyle Larin, milli takım arasının sona ermesiyle birlikte takıma geri döndü. 25 yaşındaki futbolcunun, sergilediği futbol yüzleri güldürürken, teknik ekibin de performansından memnun olduğu öğrenildi. Uzun yoldan dönüş yaptığı için bir hayli yorgun olduğu belirtilen Larin'in, özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Bu arada Aboubakar'ın yokluğunda Larin, takımının en önemli gol silahı olacak.