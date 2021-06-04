Beşiktaş Yönetimi'nin önerdiği yıllık 1.5 milyon Euro'yu az bulan Vincent Aboubakar'a, Siyah-Beyazlı forma altındaki 2. döneminde artık yolun sonu göründü. Kamerunlu futbolcu, istediği 3.5 milyon Euro'nun altına inmedi. Hal böyle olunca taraflar arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi. 30 maç oynamadığı için serbest kalan Aboubakar'ın, Fenerbahçe ve Galatasaray ile temas halinde olduğu belirtildi. Öte yandan 29 yaşındaki golcü, geçen sezon 16 kez rakip fileleri havalandırarak, 5 de gol pası verdi.