Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş'ta golcü sorunu yaşanıyor. Cenk Tosun'un sezonu kapatmasının ardından Aboubakar'dan da kötü haber geldi. Tecrübeli futbolcunun Cuma günü oynanacak Ankaragücü maçında oynama ihtimali düşük.

Siyah Beyazlılar'da son haftalarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Aboubakar bugün yapılan idmanda da takımla birlikte yer almadı ve tedavisine devam edildi.

Milli takım kampında sakatlanan Aboubakar, Beşiktaş'ın Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında forma giyemedi.

Orhan Yıldırım





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