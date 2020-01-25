Başkan Ahmet Nur Çebi, Ümraniye'de dün takım kaptanları Burak Yılmaz, Atiba Hutcinhson ve Gökhan Gönül ile görüştü. Görüşmede uzun zamandır Avcı'nın oyun sisteminin takımın yapısına uymadığını kendi aralarında tartışan futbolcular bu görüşlerini Çebi'ye de iletti.

Takımda otorite sorunu olduğu da konuşulduğu öğrenildi. Avcı'nın yumuşak tavrının takımda suistimal edildiği de dile getirildi.

Çebi, kaptanlarla görüşmesinin ardından Avcı ile yaptığı son görüşmede ayrılık kararını verdi.

Kaynak: Ajansspor