Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'yı bitiren isyan!

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın görevine son verilmesinde futbolcuların tavrı önemli rol oynadı.

25 Ocak 2020, Cumartesi 09:22 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'yı bitiren isyan!

Başkan Ahmet Nur Çebi, Ümraniye'de dün takım kaptanları Burak Yılmaz, Atiba Hutcinhson ve Gökhan Gönül ile görüştü. Görüşmede uzun zamandır Avcı'nın oyun sisteminin takımın yapısına uymadığını kendi aralarında tartışan futbolcular bu görüşlerini Çebi'ye de iletti.

Takımda otorite sorunu olduğu da konuşulduğu öğrenildi. Avcı'nın yumuşak tavrının takımda suistimal edildiği de dile getirildi.

Çebi, kaptanlarla görüşmesinin ardından Avcı ile yaptığı son görüşmede ayrılık kararını verdi.

Kaynak: Ajansspor

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