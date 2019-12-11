Süper Lig’de yeni sezona Beşiktaş Teknik Direktörü olarak başlayan Abdullah Avcı, ilk 6 haftalık kabusa, zor da olsa son vermişti. Siyah-Beyazlılar’ın ligde çıktığı son 8 karşılaşmasında yenilgi yüzü görmeyen Avcı, bu periyotta 6’sı peş peşe olmak üzere aldığı 7 galibiyetle takımını zirve yarışının en iddialı takımları arasına soktu. Avcı, 14 haftanın sonunda lider Sivasspor’un sadece 3 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Kara Kartal’ı ilk yarının bitimine 3 maç kala zirveye taşımayı planlıyor.

Başakşehir’in hocası olarak görev yaptığı son 3 sezonda Turuncu-Lacivertliler’i Süper Lig’in ilk yarısında hep zirveye taşıyan Abdullah Avcı, bu serisini Beşiktaş’ta da sürdürmeyi hedefliyor.

İlk hedef Malatya

Ligde 15. hafta mücadelesinde pazar günü Yeni Malatyaspor’u Vodafone Park’ta devirmeyi planlayan tecrübeli teknik adam, Sivasspor’un üst üste 2 maçta puan kaybı yaşaması halinde 16. haftadaki Fenerbahçe derbisinde istediği sonucu elde edip liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor. Son 3 sezonda Süper Lig’in ilk yarısını lider olarak kapatsa da 2016-17’yi ikinci, 2017-18’i üçüncü, geçen dönemi de ikinci sırada tamamlayarak şampiyonluk hedefine bir türlü ulaşamayan 56 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş’la bu olumsuz istatistiğini değiştirmeyi planlıyor.

Bu kez sonunu getirmek istiyor

Son 2 sezondur şampiyonluğa hasret kalan Siyah-Beyazlılar’ı kupayla buluşturmanın hesaplarını yapan Avcı, bu kez hem ligin ilk yarısını hem de 34. haftayı zirvede tamamlayıp teknik direktörlük kariyerinde ilk kez mutlu sona ulaşmayı umuyor.

Aslıhan Çil