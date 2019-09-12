Milli aranın sona ermesinin ardından toplanan Beşiktaş'ta dün Gazişehir mücadelesinin hazırlıkları devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın yönetiminde yapılan antrenman öncesinde tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularıyla bir toplantı yaptı. 56 yaşındaki teknik adam, cumartesi günü Gazişehir’le oynayacakları maçla birlikte yoğun bir fikstüre gireceklerini söyledi.

Avcı, “Ligde ilk 3 haftada beklemediğimiz kayıplarımız oldu. Gazişehir mücadelesiyle birlikte kazanmaya başlamamız gerekiyor. Bu karşılaşmanın ardından UEFA Avrupa Ligi’ne geçiş yapacağız. Şu anda önceliğimiz Süper Lig... Tüm enerjimizi Gazişehir maçına saklayalım. Gaziantep’ten kayıpsız dönersek Avrupa Ligi’nde Bratislava’yla oynayacağımız karşılaşmaya daha moralli çıkarız” sözlerini sarf etti.

Diaby idmana katılmadı

Siyah-Beyazlılar, Abdullah Avcı’nın konuşmasının ardından Süper Lig’de 4. hafta mücadelesinde cumartesi günü Gazişehir’le oynayacakları karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmana ateşi yükseldiği için serum tedavisi uygulanan Abdoulay Diaby katılmadı.

Orhan Yıldırım