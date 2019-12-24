Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’dan oyuncularına: Derbiyi hemen unutun!

Fenerbahçe karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyet sonrasında morallerin bozuk olduğu Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı, takımını olumsuz havadan kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Hakem kararları sebebiyle yönetim gibi tepkili olan tecrübeli çalıştırıcı, olaya teknik konudan bakıp kendi takımını cuma günü Gençlerbirliği’yle oynayacakları mücadeleye hazırlamaya başladı.

Dünkü idman öncesinde oyuncularını etrafına toplayan Avcı, bir an önce derbiyi geride bırakıp önlerine bakmaları gerektiğini söyledi. Bundan sonraki süreçte gerekli itirazları yönetimin yapacağını söyleyen Abdullah Avcı, kendisi ve oyuncu grubunun saha içerisinde kalıp işlerini en iyi şekilde yapmaları gerektiğini belirttiği bildirildi. Avcı, cuma günkü Gençlerbirliği maçını kazanıp kötü gidişatı değiştirmeleri gerektiğini belirtti.

2 isim katılmadı

Siyah-Beyazlılar Süper Lig’in 17. haftasında Cuma günü sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı idmanla başladı.

Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe derbisinde forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer oyuncuların ısınma hareketleri, pas ve dar alanda top kapma çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadığı aktarıldı. Tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas’ın antrenmana katılmadığı kaydedildi.

Siyah-beyazlı takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına yarın devam edecek.