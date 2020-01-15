Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş, deplasmanda BB Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, maçın belirlenen saatine ilişkin sert bir tepki gösterdi.

Yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Avcı, "Erzurum halkına sıcakkanlı karşılamaları için teşekkür ederim. Maçın saatini kim belirliyor bilmiyorum ama şu an hava -8 derece. Maç oynanırken -10 derece olacak. İnşallah sakatlık, hastalık olmaz. Bu saatte Erzurum'da maç oynuyoruz. Ne insanlık ne de sporculuk adına doğru bir saat değil. Reyting uğruna... Bu durumun bundan sonra daha düzgün değerlendirilmesini umuyorum" dedi.



