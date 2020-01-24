Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi yöneticileri tek tek dinlerken Samet Aybaba ve Sergen Yalçın ismini öne çıkaran yöneticilerin dışında bir kısım da Abdullah Avcı ile yola devam etme yönünde düşüncelerini iletti. Zirveden sonuç çıkmazken tecrübeli hoca, kendisiyle görüşen Kocadağ’a “Karar sizin” dedi.

Vodafone Park'ta dün 'Abdullah Avcı' zirvesi vardı. Acil koduyla toplanan yönetim kurulu tecrübeli hocanın durumunu masaya yatırdı.

Yaklaşık 2.5 saat süren toplantıda Başkan Ahmet Nur Çebi yöneticileri tek tek dinledi. Bazı isimler Avcı ile yolların ayrılıp Samet Aybaba ve Sergen Yalçın isimlerini gündeme getirirken, bazıları ise sezon sonuna kadar devam edilmesinden yana olduklarını dile getirdi.

Toplantının ardından asbaşkan Emre Kocadağ, Avcı ile Bebek Otel'de buluşup yönetim kurulunun düşüncelerini aktardı.

Henüz net olarak karar verilmediğini Abdullah Avcı'ya ileten Kocadağ'ın sözlerine karşılık olarak deneyimli çalıştırıcının, "Netleştiğinde durumu konuşuruz, siz kararınızı verin" dediği kaydedildi. (Sabah)