Beşiktaş’ın tecrübeli teknik adamı Abdullah Avcı, Slovakya deplasmanında Bratislava’ya 4-2 kaybettikleri UEFA Avrupa Ligi mücadelesi sebebiyle keyifsizdi. Maç sonunda alınan bu sonuç sebebiyle taraftarlardan özür dileyen Avcı’nın, takımla ilgili bir rapor hazırladığı bildirildi.

Avcı’nın, Başkan Fikret Orman’la yaptığı görüşmede düşüşle ilgili olarak düşüncelerini anlattığı öğrenildi. Abdullah Avcı’nın, durumu 5 madde halinde Başkan Fikret Orman’la paylaştığı ve ardından çözüm için teknik ekiple yoğun mesaiye başladığı ifade edildi.

Avcı’ya göre takımdaki düşüşün 5 sebebi

1) Oyuncular yeteneklerini sahaya yansıtamıyor.

2) Takımda bireysel hatalar üst düzeyde.

3) Özgüven eksikliği çok fazla ve motivasyonu etkiliyor.

4) Takım, her geçen maç stres ve baskı altına giriyor.

5) Burak’ın yokluğu büyük sorun yarattı, açığı kapatılamadı.

Orhan Yıldırım | FANATİK ÖZEL