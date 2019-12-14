Beşiktaş'ta yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldi. Siyah-Beyazlılar, biri kanat biri de santrfor olmak üzere en az 2 isim kadrosuna katacak.

Yaz kamp döneminden bu yana Beşiktaş ile antrenmanlara çıkan Ajdin Hasic’in durumu ise belirsizliğini koruyor. Beşiktaş ile 4 buçuk yıllık sözleşme imzalayacak olan Hasiç’e, Siyah-Beyazlılar imza parası ödemek zorunda. Bu konu ile ilgili kısa süre içinde karar verilecek. Beşiktaş’ta Marcelo ismi yeniden gündeme geldi.

Lyon taraftarı ile sorunlar yaşayan Brezilyalı stoperin, takımdan ayrılma istediğini Fransız kulübüne bildirdiği öğrenildi. Beşiktaş’ın, Marcelo için Lyon ile temasa geçmeyi düşünmediği, 32 yaşındaki oyuncunun kulübüyle yollarını ayırması durumunda transfere sıcak bakılabileceği belirtildi.

Tecrübeli stoperin durumuna önümüzdeki günlerde karar verecek olan Lyon’un, Marcelo’nun ayrılmasına sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Kaynak: Akşam



