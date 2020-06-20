Beşiktaş’ta 7 futbolcu sarı kart sınırında
Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N’Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd, Muhammed Elneny ve Jeremain Lens, bu geceki Denizlispor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Beşiktaş’ta 7 futbolcu, bu geceki Denizlispor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N’Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd, Muhammed Elneny ve Jeremain Lens, bugünkü maçta sarı kart görmeleri halinde 29. haftada İttifak Holding Konyaspor karşısında görev yapamayacak.