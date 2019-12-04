Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Douglas Santos, Dorukhan Toköz ve Kartal Kayra Yılmaz ile salonda çalışan; Atiba Hutchinson, Abdoulay Diaby ve Oğuzhan Özyakup katılmadı. Victor Ruiz ise tedavi sonrası sahada koşu yaptı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve minik kale taktik maçı yapıldı. İdman, şut çalışması ile sona erdi.

Öte yandan ‘Çıplak Vatandaşlar’ isimli tiyatro oyununda rol alan sanatçılar, siyah-beyazlıların çalışmasını izledi. Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile futbolcular, konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Sanatçılar, Siyah-beyazlıları sahneledikleri tiyatro oyununa davet etti.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu ilk maçında yarın (5 Aralık) saat 20.45’te Vodafone Park'ta Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak.