Beşiktaş'ta kulübün yaşadığı ekonomik kriz, oyunculara ödemelerin zamanında yapılmaması, takım içinde sıkıntı yaratmıştı.

Yönetim, hem kadroda düşünmediği hem de ayrılmak isteyen toplamdaki 6 futbolcusuna 31 Ocak’a kadar teklif gelmesini bekliyor. Amaç, başta Lens olmak üzere Mustafa Pektemek, Vida, Gökhan Töre, Tolga Zengin ve Tolgay Arslan’ı iyi rakamlara satıp, ekonomik anlamda rahatlamak olacak.

Özellikle Tolgay Arslan, Fenerbahçe’ye gitmek için kulüplerin anlaşmasını beklerken, Lens ve Vida’nın da menacerleri vasıtasıyla arayışlarına hız verdiği bildirildi.