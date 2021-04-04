Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı 32.hafta maçında kaleci Ersin Destanoğlu, Isaac Thelin'in penaltısını kurtardı. Böylece Süper Lig maçlarında 5 yıl sonra Beşiktaş'ın kalecisi penaltı kurtarmış oldu. En son kaleci Tolga Zengin 2016'da Akhisarspor'a karşı penaltı kurtarmıştı.

Ersin Destanoğlu bu sezon PAOK ile oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında penaltı kurtarmıştı