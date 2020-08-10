Beşiktaş'ta 5 oyuncu sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı’nda Ercan Osmani, Alperen Şengün, Furkan Haltalı, Sadık Emir Kabaca ve Hakan Sayılı'nın sağlık kontrolünden geçirildiği duyuruldu.

10 Ağustos 2020, Pazartesi 23:31 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta 5 oyuncu sağlık kontrolünden geçti

 Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı’nda 5 oyuncunun sağlık kontrolünden geçirildiği duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yeni transferler Ercan Osmani, Alperen Şengün, Furkan Haltalı, Sadık Emir Kabaca ve Hakan Sayılı, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

Detaylı kan tetkikleri yapılan basketbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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