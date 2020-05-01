Gelirleri temlikli olduğu için ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan Beşiktaş’ın yükü koronavirüs salgını nedeniyle daha da artmıştı. Uzun süredir oyuncularına ödeme yapayan Siyah-Beyazlılar’da yönetim zor bir dönemde olmasına rağmen oyuncuların birikmiş alacaklarının bir kısmını ödedi. Süper Lig'in oynanmadığı dönemde başta yabancı oyucuların büyük sorun çıkardığı alacakları konusunda harekete geçen Siyah-Beyazlılar 45 milyon TL tutarında ödeme yaparak krize nokta koydu.

Oyunculara olan yaklaşık 18 Milyon Euro (137 milyon 340 bin TL) civarındaki borcun 3’te 1’ini hesaplara yatıran Beşiktaş Yönetimi, özellikle yabancı oyuncuların ‘Borç Yoktur’ kâğıdına imza atmaları konusunda elini rahatlatmış oldu.



