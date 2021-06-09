Beşiktaş 'ta yeni sezon öncesinde 4 futbolcunun geleceği konusundaki belirsizlik halen devam ediyor. Alanyaspor 'dan gelen N'Sakala, 35 maça çıkmasına karşın performansı ile soru işareti bırakmıştı. 30 yaşındaki sol bekin, 1 senelik daha kontratı bulunuyor.

Sezonun 2. yarısını Karagümrük'te kiralık olarak geçiren Jeremains Lens ise hocası Sergen Yalçın'dan son bir şans daha istedi. Diğer tarafta Ljajic, eski günlerinden bir hayli uzakta kaldı. 1 yıllık daha kontratı bulunan 29 yaşındaki on numara için verilecek karar ise merak konusu.

Son olarak da pek çok sorun nedeniyle bir türlü forma giyemeyen sağ bek Douglas'ın ise gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.







