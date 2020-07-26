Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda dün Gençlerbirliği ile karşılaşan Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine göre zorunlu 4 değişiklikle sahaya çıktı. Kara Kartal'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, takımdan ayrılan Burak Yılmaz ve Kevin-Prince Boateng ile cezalı Caner Erkin ve Jeremain Lens’ten son maçta faydalanmadı. Yalçın, bu futbolcuların yerine ilk 11’de Güven Yalçın, Abdoulay Diaby, Rıdvan Yılmaz ve sarı kart cezasını tamamlayan Georges-Kevin N’Koudou’yu görevlendirdi. Siyah-Beyazlı formayla bu sezon 13 gol atan Burak Yılmaz’ın yerine Gençlerbirliği karşısında forvette genç futbolcu Güven Yalçın görev yaptı.

17 kişiyle deplasmana...

Beşiktaş’ın ilk 11’ini Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Enzo Roco, Rıdvan Yılmaz, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson, Diaby, Tyler Boyd, N'Koudou ve Güven Yalçın oluşturdu. Ankara’ya 17 oyuncudan oluşan kafileyle gelen ekipte; Utku Yuvakuran, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kerem Kalafat ve Kartal Kayra Yılmaz ise yedek soyundu. Sezonu kapatan Adem Ljajic, Umur Nayir ve Douglas kadroda yer almadı.