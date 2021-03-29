Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara şimdiden başlayan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda ilk hamleyi orta sahaya yapacak. Dorukhan Toköz’le lig bitiminde yolları ayırmayı planlayan, aynı bölgede forma giyen Oğuzhan Özyakup’un da formundan memnun olmayan yönetim, bu hattı hem genç hem de kaliteli bir futbolcuyla güçlendirmek için yoğun mesai içinde... Bu konuda Almanya Bundesliga ekibi Köln’ün yıldız oyuncusu Salih Özcan’ı bir süredir takip eden Kara Kartal, kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan başarılı isme formayı giydirmeyi planlıyor. 23 yaşındaki futbolcunun menaceriyle bir süredir temasta bulunan Siyah-Beyazlılar’ın, büyük ölçüde anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Levin de boşa çıkıyor

Salih Özcan’la birlikte başka genç isimleri de kadrosuna kazandırmayı düşünen Kara Kartal’ın, İsviçre Ligi ekibi Basel’in 23 yaşındaki stoperi Eray Cömert’i de takip ettiği belirtildi. Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları’nın bizzat ilgilendiği operasyon kapsamında Siyah-Beyazlılar’ın listesinde yer alan üçüncü ismin de Almanya Bundesliga ekibi Mainz’da görev yapan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Levin Öztunalı olduğu ifade edildi. Levin’in de kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.



