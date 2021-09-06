Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig ’in 4. haftasında 11 Eylül Cumartesi günü sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından devam etti. Siyah Beyazlı kulüpten yapılan açıklaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri’ndeki idman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve istasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan idmanda, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla noktalandı.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.