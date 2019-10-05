Beşiktaş, Süper Lig’in 7. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, UEFA Avrupa Ligi’nde önceki gün Wolverhampton ile oynayan müsabakada forma giyen oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların antrenmanda, 5’e 2 idmanı ve dar alanda oyunun ardından minyatür kale maç yaptığı aktarıldı. Antrenmanın, yarı sahada çift kale taktik maç ve şut çalışması ile sona erdiği bildirildi.

Avcı’nın kararı...

Teknik direktör Abdullah Avcı’nın kararı sonrasında Wolverhampton’la oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında yeni sakatlıktan çıkması ve yoğun tempoda zorlanması sebebiyle görev verilmeyip dinlendirilen Burak Yılmaz da dünkü idmanda yer aldı.

Öte yandan İngiliz ekibiyle yapılan mücadelenin kadrosunda mide rahatsızlığı sebebiyle olmayan Abdoulay Diaby ve migren ağrısı sebebiyle listeden çıkarılan Kevin N’Koudou da problemlerini atlatmalarının ardından dünkü idmanda yer aldılar. Bu 3 futbolcunun da yarın Vodafone Park’ta Alanyaspor’la oynanacak mücadelenin kadrosunda yer alabilecek durumda olduğu öğrenildi.