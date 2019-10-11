İdmana milli takımlarda olan futbolcular ile tedavisine devam edilen Oğuzhan Özyakup ve Georges N’Koudou katılmadı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman; denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman, salonda yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. İki grup halinde denge ve kuvvet çalışmaları değişmeli olarak uygulandı. Antrenman, streching çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına bugün saat 17.00’de basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek.