Beşiktaş'ta 2 eksik!

Beşiktaş, Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bu sabah salonda yaptığı çalışmayla devam etti.

11 Ekim 2019, Cuma 13:42
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Beşiktaş'ta 2 eksik!

İdmana milli takımlarda olan futbolcular ile tedavisine devam edilen Oğuzhan Özyakup ve Georges N’Koudou katılmadı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman; denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman, salonda yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. İki grup halinde denge ve kuvvet çalışmaları değişmeli olarak uygulandı. Antrenman, streching çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına bugün saat 17.00’de basına kapalı yapacağı idmanla devam edecek. 

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