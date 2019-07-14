Bankalar Birliği’nden 290 milyon TL’lik kredi alan Beşiktaş Yönetimi’nin bu paranın büyük bölümünü nereye harcayacağı belli oldu.

Siyah-Beyazlılar’ın, kurumdan gelen paranın 30 milyon Euro’luk (194 milyon TL) bölümünü; bonservis taksitleri, oyuncu, teknik direktör, hocaların maaşları ve personel alacaklarını ödemede kullanacağı bildirildi.

Bu gelişmenin ardından eli rahatlayacak olan Siyah-Beyazlılar, ilk 2 yıl sadece yüzde 20’lik faizini ödeyecek. Kalan 3 yılda ana para ve faiz ödemesi gerçekleştirilecek.

Orhan Yıldırım