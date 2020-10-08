Siyah-Beyazlılar’da 2 günlük ara dün bitti. Milli ara ve bay haftası sebebiyle Süper Lig’deki sıradaki maçına 26 Ekim’de Denizlispor karşısında çıkacak olan Beşiktaş’ta karşılaşmanın hazırlıkları sabah yapılan antrenmanla başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen idmanda futbolcular, taktik ve kondisyon çalıştı. Antrenman, sahada yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Açma-germe idmanı ve dar alanda top kapma çalışmasıyladevam eden antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi. Kara Kartal’da hazırlıklar, bugün sabah 11.30 ve akşam 18.00’de yapılacak çift çalışmayla devam edecek.

3 hazırlık maçı...

Kara Kartal’da antrenmana, milli takımlarda bulunan; Adem Ljajic, Ajdin Hasic, Bernard Mensah, Domagoj Vida, Fabrice N’Sakala, Dorukhan Toköz, Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya ve Güven Yalçın katılmadı. 19 günlük programı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimden 3 hazırlık maçı talebinde bulundu. Sezona UEFA Avrupa Ligi ön elemesiyle başlanması sebebiyle yeterince hazırlık mücadelesi oynayamayan Beşiktaş’ta yönetim de harekete geçti. Ümraniyespor ve İstanbulspor olmak üzere birçok kulüple temasların başladığı belirtildi