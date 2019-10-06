Alanyaspor maçı öncesi Burak, Ruiz, Diaby ve N'Koudou'dan gelen iyi haberle yüzü gülen Beşiktaş teknik heyetinin sevinci kısa sürdü.

Wolverhampton mücadelesinde sol bacak üst adalesine darbe alan Gökhan Gönül'ün adalesinde zorlanma tespit edildi. Yıldız futbolcunun tedavi sürecinin iki haftayı bulacağı öğrenildi. Siyahbeyazlılarda Gökhan ile birlikte kamp dönemi ve sonrası sakatlık yaşayan sayısı 15 oldu. 19 kez sakatlanan 15 futbolcu, toplamda 23 maçı kaçırırken, 272 gün yeşil sahalardan uzak kaldı. Kaptan Burak, 70 günle ilk sırayı aldı. Roco ve Atiba 38 golle golcüyü takip etti.

(Sabah)