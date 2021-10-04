Beşiktaş 'ta Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Michy Batshuayi, Ersin Destanoğlu, Kenan Karaman, Serdar Saatçi, Rıdvan Yılmaz ve Emre Bilgin, milli takıma çağrıldı.

Atiba & Larin

Siyah-beyazlı takımda Atiba Hutchinson ve Cyle Larin de, Kanada Milli takımının oynayacağı ilk iki maçta forma giyemeyecekler, üçüncü maçta oynayıp oynayamayacakları ise ilerleyen günlerde netlik kazacanak.

İşte Beşiktaşlı oyuncuların milli takımlardaki maç programı:

Domagj Vida

08 Ekim 2021-Cuma

Güney Kıbrıs - Hırvatistan / 2022 Dünya Kupası Elemeleri

11 Ekim 2021-Pazartesi

Hırvatistan-Slovakya / 2022 Dünya Kupası Elemeleri

Fabrice N'Sakala

07 Ekim 2021-Perşembe

Demokratik Kongo-Madagaskar / / 2022 Dünya Kupası Elemeleri

11 Ekim 2021-Pazartesi

Madagaskar-Demokratik Kongo / 2022 Dünya Kupası Elemeleri

Michy Batshuayi

07 Ekim-Pazartesi

Belçika-Fransa / Uluslar Ligi yarı final

Belçikalı yıldız bu karşılaşmadan sonra 10 Ekim salı günü ya üçüncülük ya da final maçına çıkacak. Diğer yarı final maçı ise İspanya-İtalya. Karşılaşmalar Milano ve Torino'da oynanacak.

Ümit Milli Takım

Ersin Destanoğlu ve Serdar Saatçi

12 Ekim 2021-Salı

Kazakistan-Türkiye / UEFA 2023 U21 Avrupa Futbol Şampiyonası

A Milli Takım

Rıdvan Yılmaz ve Kenan Karaman

08 Ekim 2021-Cuma

Türkiye-Norveç / 2022 Dünya Kupası Elemeleri

11 Ekim 2021-Pazartesi

Letnya-Türkiye / 2022 Dünya Kupası Elemeleri

U18 Milli Takım

Emre Bilgin

08-12 Ekim tarihleri arasında Romanya'da hazırlık turnuvasına katılacak.

08 Ekim 2021-Cuma

Türkiye-İspanya

10 Ekim 2021-Pazar

Türkiye-Portekiz

12 Ekim-2021 Salı

Romanya-Türkiye