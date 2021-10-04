Beşiktaş 'ta Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Michy Batshuayi, Ersin Destanoğlu, Kenan Karaman, Serdar Saatçi, Rıdvan Yılmaz ve Emre Bilgin, milli takıma çağrıldı.
Atiba & Larin
Siyah-beyazlı takımda Atiba Hutchinson ve Cyle Larin de, Kanada Milli takımının oynayacağı ilk iki maçta forma giyemeyecekler, üçüncü maçta oynayıp oynayamayacakları ise ilerleyen günlerde netlik kazacanak.
İşte Beşiktaşlı oyuncuların milli takımlardaki maç programı:
Domagj Vida
08 Ekim 2021-Cuma
Güney Kıbrıs - Hırvatistan / 2022 Dünya Kupası Elemeleri
11 Ekim 2021-Pazartesi
Hırvatistan-Slovakya / 2022 Dünya Kupası Elemeleri
Fabrice N'Sakala
07 Ekim 2021-Perşembe
Demokratik Kongo-Madagaskar / / 2022 Dünya Kupası Elemeleri
11 Ekim 2021-Pazartesi
Madagaskar-Demokratik Kongo / 2022 Dünya Kupası Elemeleri
Michy Batshuayi
07 Ekim-Pazartesi
Belçika-Fransa / Uluslar Ligi yarı final
Belçikalı yıldız bu karşılaşmadan sonra 10 Ekim salı günü ya üçüncülük ya da final maçına çıkacak. Diğer yarı final maçı ise İspanya-İtalya. Karşılaşmalar Milano ve Torino'da oynanacak.
Ümit Milli Takım
Ersin Destanoğlu ve Serdar Saatçi
12 Ekim 2021-Salı
Kazakistan-Türkiye / UEFA 2023 U21 Avrupa Futbol Şampiyonası
A Milli Takım
Rıdvan Yılmaz ve Kenan Karaman
08 Ekim 2021-Cuma
Türkiye-Norveç / 2022 Dünya Kupası Elemeleri
11 Ekim 2021-Pazartesi
Letnya-Türkiye / 2022 Dünya Kupası Elemeleri
U18 Milli Takım
Emre Bilgin
08-12 Ekim tarihleri arasında Romanya'da hazırlık turnuvasına katılacak.
08 Ekim 2021-Cuma
Türkiye-İspanya
10 Ekim 2021-Pazar
Türkiye-Portekiz
12 Ekim-2021 Salı
Romanya-Türkiye