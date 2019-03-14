Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’dan 2 sezonluğuna kiraladığı Loris Karius, Beşiktaş’taki istikrarsız görüntüsüyle bekleneni verememişti. Son olarak geçen hafta Konyaspor’la oynanan karşılaşmasında kalesinde 2 gol gören Alman eldiven, yine etkisiz kalmış hem taraftarın hem de teknik direktör Şenol Güneş’in tepkisini çekmişti.

Vodafone Park’taki taraftarların ıslıklayıp protesto ettiği 25 yaşındaki file bekçisi için teknik direktör Şenol Güneş, “Tolga Zengin olsa, hemen oynatırım. Karius yetenekli ama olmadı, tutmuyor şu ana kadar. Karius’un elektriği, heyecanı donuk. Takıma ait olma konusunda eksikleri var” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler olay yaratırken Almanya’dan gelen bir haber ortalığı iyice karıştırdı.

Maaşı 5 milyon Euro iddiası

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild, internet sitesinden yaptığı haberde Loris Karius’un Siyah-Beyazlılar’dan 4 aydır maaş alamadığını ve bundan dolayı tecrübeli ismin Beşiktaş’ı FIFA’ya şikayet ettiği belirtti.

Sezon başında Beşiktaş’a 2.1 milyon Euro yıllık maaşa imza attığı konuşulan Karius’un gerçek ücretinin 5 milyon Euro olduğunun ve kulüpten 7 haneli alacağının olduğunun iddia edildiği haberde Siyah-Beyazlılar’ı büyük bir tehlikenin de beklediği ifade edildi.

Kötü haber gelebilir

Bild, Karius’un FIFA’ya başvurusu sebebiyle Beşiktaş’ın puan silme ve Avrupa kupalarından men cezalarıyla karşı karşıya kalabileceğini kaydetti. Spor Toto Süper Lig’de cumartesi günü Göztepe’yle karşı karşıya gelecek olan Siyah- Beyazlılar’da bu mücadele öncesinde Karius konusunda yaşananların ardından bu maçta kalede kimin görev yapacağı merak konusu oldu.

Utku Yuvakuran görev başına

Alman file bekçisiyle ilgili hem Şenol Güneş’in açıklamaları hem de FIFA’ya şikayet haberi sonrasında Karius’un Göztepe mücadelesi kadrosunda olmayabileceği konuşuluyor...

Loris Karius’un Göztepe maçında ilk 11’de olmaması halinde Tolga Zengin’in de kadro dışı olması sebebiyle eldivenler, 21 yaşındaki Utku Yuvakuran’a geçecek. Beşiktaş’ta üçüncü kaleci olarak ise kadroda 17 yaşındaki Ersin Destanoğlu bulunuyor.