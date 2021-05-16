Sergen Yalçın önderliğinde nefes kesen bir maratonun ardından zafere ulaşan Beşiktaş'ın pırıl pırıl posteri yarın FANATİK'te...

Zafer için uzun ve zorlu bir yolda ter döken Kara Kartal'ın pırıl pırıl dev boyutlardaki posteri yarın FANATİK gazetesi ile birlikte ücretsiz. Tarihi zaferi her zaman hatırlamak için gazeteniz FANATİK'in bu çok özel hediyesini almayı unutmayın. Beşiktaş posteriniz yarın sadace FANATİK gazetesi ile tüm bayilerde...