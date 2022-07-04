Beşiktaşlı yöneticilerden Mehtap Mutluşan Ferah, Serhan Çetinsaya ve Fırat Fidan, iş insanı Nevzat Demir'i ziyaret etti.

Beşiktaş 'tan yapılan açıklama şöyle;

Genel Sekreterimiz Mehtap Mutluşan Ferah, Asbaşkanımız Serhan Çetinsaya ile Futbol Altyapı ve Kadın Futboldan Sorumlu Futbol A.Ş. Yöneticisi Fırat Fidan, eski Yönetim Kurulu Üyelerimizden, Beşiktaşlı iş insanı Nevzat Demir’i ofisinde ziyaret etti.

Mehtap Mutluşan Ferah, Serhan Çetinsaya ve Fırat Fidan, alt yapı çalışmaları hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundukları Nevzat Demir’e isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye ettiler.