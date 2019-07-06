Beşiktaşlı yöneticiden transfer müjdesi!

Transferin en sessiz takımlarından biri olmasıyla eleştirilen ve dün gece Tyler Boyd ile kulübü Guimares’le her konuda anlaşan Beşiktaş’ta taraftarların içine su serpecek açıklamalar geldi. A Takım’dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı, Türkiye gazetesine yapmış olduğu açıklamalarla camiaya umut dağıttı. Transfer çalışmalarının sıkıntısız bir şekilde devam ettiğini belirten tecrübeli yönetici “İnce eleyip sık dokuyoruz, transferde paraları saçmak istemiyoruz. Ancak umutsuzluğa kapılacak bir durum yok ortada. İlk transferimizi Adem Ljajic’in bonservisini alarak yapmıştık, şimdi de Boyd’la anlaştık. Taraftarlarımızın içi rahat olsun. Gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yakın zamanda kadroya yeni isimler dâhil olacak” ifadelerini kullandı.

Hoca faktörü

Abdullah Avcı ile çok uyumlu bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Kavalcı, “Hocamız, Beşiktaş kültürüne çok uygun bir teknik adam. Herkesle diyaloğu oldukça iyi. Kendisi bize ihtiyacı olan mevkiiler için raporunu verdi. Biz de scout ekibimiz ve transfer heyetimizle birlikte çalışıyoruz. Beşiktaş için en uygun ve en faydalı isimleri takıma kazandırmak için uğraşıyoruz” dedi. Transferinde mutlu sona ulaşılan Tyler Boyd’un da Avcı’nın istediği isimlerden biri olduğu bilgisini veren Kavalcı “Hocamız Boyd’un faydalı olacağı görüşünde. Çünkü forvetin her bölgesinde oynayabiliyor. Üstelik yaşı da genç. Beşiktaş’a uzun yıllar hizmet edebilecek kaliteli bir oyuncu” diye konuştu.

Kaynak: Takvim