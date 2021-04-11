Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Erzurumspor'u 4-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kocadağ, Leicester City'den sezon başında kiralanan Ghezzal'in transferi konusunda da konuştu.

İŞTE EMRE KOCADAĞ'IN MAÇ SONU SÖZLERİ:

Stresli ve zor bir maç olmasını bekliyorduk. Erzurumspor için de, bizim için de önemli maçtı. Erzurumspor iyi mücadele etti. Sonuna kadar savaştılar. Onlara bundan sonraki maçlar için başarılar diliyorum.

8 maç var. Şampiyonluk havasına girmek için erken. Final havasında oynayacağız. Her rakibin kendine göre bir hedefi var. Bu saygı çerçevesinde, tevazumuzu koruyarak her maçı final havasında oynayıp hedefe ulaşmak istiyoruz.

Ghezzal'ın durumunu konuşmak için erken. Biz bu 8 maçı nasıl bitiririz, bunun hesabını yapıyoruz. Rachid gerçekten beklediğimiz katkıları veren bir oyuncu oldu. Çok ümitliydik. İnşallah sezon sonunda bizimle devam etmesi için elimizden geleni yapacağız.

Beşiktaş oynadığı futbol itibarıyla ve yönetiliş tarzıyla, Türkiye'deki tüm futbolseverlerin takdirini topladı. Beşiktaş hak ettiği bir yerde"