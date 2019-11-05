Beşiktaşlı yönetici değişimin sırrını açıkladı!

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ şu mesajları verdi: “Takımın öz güveni yerine geldi. Denizlispor maçını da kazanıp, milli araya en iyi şekilde girmek istiyoruz. Yarışın içinde olacağız. Önemli olan takım olabilmek. Takım olma duygusunu aşıladık. Zaten sakatlıklarla çok mücadele verildi. Tam kadro hiç oynanmadı. Camiaya birlik beraberlik duygusunu verdik. Birlik ve beraberlik duygusu takıma da yansıdı.

TARAFTARIMIZ iTiCi GÜÇ

Elde edilen galibiyetlerde taraftarımızın büyük bir katkısı var. Taraftarlarımız takımın itici gücü. Onların desteği çok fazla oluyor. Sezon sonuna kadar takımı ateşleyecekler. İçeride puan kaybetmeyeceğiz. Hocamızın da tartışılacak bir tarafı yok. Kendisini ispatlamış bir isim. Her zaman kendisiyle durum değerlendirmesi yapıyoruz. Avrupa’da da kötü gidişe son vermek istiyoruz. Beşiktaş formasının olduğu her yerde hedef kazanmaktır. Avrupa’da iddiamız var ve Braga maçına kazanmak için çıkacağız. Ülke puanı için de kazanmamız lazım. Braga’dan 3 puan alacağımıza inanıyoruz.”