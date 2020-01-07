Beşiktaşlı yönetici Bilgihan Cenk Sürmen'den transfer açıklaması

Beşiktaş’ta taraftardan sorumlu yönetici olarak görev yapan Bilgihan Cenk Sürmen, transfer sürecine ilişkin sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.

07 Ocak 2020, Salı 06:42 Son Güncelleme:
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Beşiktaşlı yönetici Bilgihan Cenk Sürmen'den transfer açıklaması

Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi’nin ekibinde taraftardan sorumlu yönetici olarak görev yapan Bilgihan Cenk Sürmen, dün Twitter hesabından bir açıklama yayınladı.

Transfer konusuyla ilgili yorumda bulunan Sürmen, “Arma sevdalısı, büyük Beşiktaş camiası, hayatı siyah beyaz yaşayanlar... Limit olmayabilir, uzun vadeli sözleşmeler olabilir, TFF olabilir. Merak etmeyin. Elimizden gelenin en iyisini, Başkanımız’ın dediği gibi şeffaf, ulaşabilir, Beşiktaşımız’ın bir kuruşuna sahip çıkarak yapmaya çalışıyoruz. Bekleyin, sabredin ve bize güvenin” ifadelerini kullandı. 

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