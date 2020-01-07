Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi’nin ekibinde taraftardan sorumlu yönetici olarak görev yapan Bilgihan Cenk Sürmen, dün Twitter hesabından bir açıklama yayınladı.

Transfer konusuyla ilgili yorumda bulunan Sürmen, “Arma sevdalısı, büyük Beşiktaş camiası, hayatı siyah beyaz yaşayanlar... Limit olmayabilir, uzun vadeli sözleşmeler olabilir, TFF olabilir. Merak etmeyin. Elimizden gelenin en iyisini, Başkanımız’ın dediği gibi şeffaf, ulaşabilir, Beşiktaşımız’ın bir kuruşuna sahip çıkarak yapmaya çalışıyoruz. Bekleyin, sabredin ve bize güvenin” ifadelerini kullandı.