Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, siyah beyazlı taraftarların takımda görmek istediği Anderson Talisca'nın transferi hakkında açıklama yaptı. Dalgakıran, Dorukhan Toköz ve menajeri ile ilgili de dikkat çeken sözler sarf etti.

Süper Lig'in başlaması ve sözleşmesi bitecek futbolcular

Orta Çizgi'nin sosyal medya üzerinden canlı yayın konuğu olan Dalgakıran, koronavirüs nedeniyle Haziran'a kadar başlaması beklenmeyen Süper Lig ve Mayıs sonunda sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili olarak, "Futbol piyasası çok büyük bir çöküntüye uğrayacak. Karar almak sağlıklı olmayabilir. Görüşmeler ve planlar sürecek. Ona göre de birini uygulayacaksınız. Bazı kararların alınması lazım ki; bizim de bu kararlar çerçevesinde bir şeyler yapmamız lazım. Kulüpler, UEFA ve Federasyonla görüşüyor. Henüz bir karar aşamasında değil. Haziran’da liglerin oynanabileceğinin garantisi var mı? O yüzden sözleşmelerle ilgili neyin kararını alabilirsiniz? Elimizden geldiği kadar etrafımızdaki ilişkiye dikkat etmeliyiz. Dünyanın bir numaralı gündemi bu.” dedi.

Dorukhan Toköz ve mernajeri hakkında da görüş bildiren Beşiktaşlı yönetici, “Futbolcular, özellikle menajerlerine bu dönemde dikkat etsinler. Çok akıllı ve bilgili menajerleri yoksa onları yanlış yola sürükleyebilir. Belirsizlik içerisinde ilerlerken her şey; normalmiş gibi ilerleyen menajerler futbolcuların geleceğini karartabilir." yorumunu yaptı.

Talisca transferi

Beşiktaşlı taraftarların transferini çok istediği eski oyuncuları Anderson Talisca'nın durumunu da değinen Adnan Dalgakıran; “Talisca ya da bir başkasının kafası karmakarışık. Şu dönemde ne yapacak, nereye gidecek? Belirsizlikler var. Bu soruları çokça soran arkadaşların; kulübün mali durumu hakkında biz ne anlatırsak anlatalım bunu kabullenmeyi istemediklerini görüyorum. Bizim ciddi maliyetlerle futbolcu alacak bir ekonomik tablomuz yok. Şu an 56 milyon Euro’luk bütçemiz var. Her şey normal olsaydı yeni sezon kuracağımız takımın bütçesini kurallar gereği 35 milyon Euro’ya düşürecektik. Bu parayla neler alınabilir? Taraftarlarımız bunu düşünsünler. Buna tüm takım oyuncuları dahil. Gerçekçi olmak lazım. Beşiktaş’ın mali durumu ortada. Bunlar böyleyken bu tür şeyler fanteziden öteye gitmez." ifadesini kullandı.