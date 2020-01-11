Beşiktaş'ın Bahçeşehir ile oynadığı maçı izlemek için Akaretler Spor Salonu'na gelen Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, TFF'nin verdiği harcama limitleriyle ilgili karar sonrasında transfer açıklaması yaptı.

Torunoğulları, "TFF bizim itirazlarımızı reddetti. Hiçbir şey yapamıyoruz. Transfer konuları bizim için bitmiştir" dedi.

Süleyman Hatısaru