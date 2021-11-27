Beşiktaşlı Valentin Rosier: İyi oynamıyoruz!

Spor Toto Süper Lig 'in 14. haftasında Giresunspor'a 4-0 kaybeden Beşiktaş 'ta Portekizli sağ bek Valentin Rosier önemli açıklamalarda bulundu. Taraftarın tepkisini anlayabildiğini kaydeden yıldız oyuncu, "Bizi izlemeye gelenler para bulup, hatta bazen sadece maç için para bulup geliyorlar, zaman ayırıyorlar. Kendi sahamızda maç kaybediyoruz, bu forma için çok daha fazlasını yapmamız lazım. Bu tip mağlubiyetler çok üzüyor. Lig zor ama iyi de oynamıyoruz. Şans da yanımızda değil" dedi.

'Geçen sene ne yakaladıysak, bu sezon yakalayamıyoruz'

Sonuç için taraftardan özür dileyen Rosier, "Oldukça zor bir dönemden geçiyoruz ve üstesinden gelemiyoruz. Geçen sezon yakaladığımız o şey her neyse onu bu sezon yakalayamıyoruz. Hep birlikte bazı çözümler üreterek, bu forma için daha büyük gayret gösterebiliriz" ifadelerini kullandı.



