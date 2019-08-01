İSTANBUL, (DHA)- Beşiktaş'ın yeni transferi ABD'li Tyler Boyd, Ankaragücü formasıyla Vodafona Park'a çıktığında çok heyecanlandığını belirterek, "Şimdi bir an evvel o stadyuma çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Siyah-beyazlıların 24 yaşındaki futbolcusu Tyler Boyd, Beşiktaş Dergisi'nin Ağustos sayısına konuştu. Boyd, kendisini Beşiktaş'a kadar futbol aşkının getirdiğini söyledi. Tyler Boyd, "Transferim tamamlanana kadar dolu dolu bir mutluluk yaşayamadım" ifadelerini kullandı. Boyd'un röportajda öne çıkan sözleri şöyle:

"Beşiktaş'tan teklif almak çok heyecan verici ve güzel bir şeydi. Ben de çok heyecanlandım. Çünkü benim için çok büyük bir fırsattı. Başka opsiyonlar da vardı ama ben Beşiktaş'ı tercih ettim. Bu tercihi yaptığım için de çok mutluyum ve başarılı olacağıma inanıyorum. Üç-dört yaşımdan itibaren futbol tutkum çok büyüktü. Her gün saatlerce futbol oynuyordum. Evet, Amerika'da ve Yeni Zelanda'da çok popüler bir spor olmamasına rağmen, futbol aşkımdan dolayı bugünlere geldim. Bu aşkı tek başıma büyüttüm. Burada Beşiktaş için şampiyonluğun birinci hedef, tek hedef olduğunu biliyorum. Beklentilerin farkındayım. Ben de bu beklentilere göre takım için elimden gelen her şeyi vereceğim. Kaliteli bir kadromuz olduğuna inanıyorum. Bu beklentiye de karşılık verebiliriz. Kendimi fizik olarak iyi hissediyorum ve bence çabuk bir şekilde, kısa zamanda ritmi yakalayacağım. Yapmanız gereken şey takımınıza güvenmek, kendi oyun planımıza, felsefemize odaklanmak ve oyunu bu şekilde lig boyunca yürütebilmek. En önemlisi de biz zaten oyuncular, teknik kadro olarak bunu yapabilecek potansiyele sahibiz ve yapabileceğimizi de göstereceğiz. İmza atmadan önce taraftarlarla aramızda özel bir bağ oluştu. Beşiktaş'a gelmemle ilgili onlardan birçok mesaj aldım. Bir an önce Beşiktaş forması giyip onların önünde futbolumu sergilemek için heyecanlanıyorum. Gerçekten harika, çok büyük bir kulübe geldim. Bundan dolayı da çok mutluyum. Burada bulunmak benim için çok büyük bir zevk. Gayet pozitif gidiyor her şey. Çok iyi bir grubumuz var. Oyuncular çok pozitif. Gerçekten çok mutluyum ve heyecanlıyım . İlk geldiğim günden itibaren gerek takım arkadaşlarım, gerek teknik ekip, gerek destek ekibi, idari kadro gerçekten kollarını açtılar bana. Beni çok iyi bir şekilde karşıladılar. Ailenin bir parçası olduğumu hissettirdiler. Bu da benim için mutluluk verici. Vodafona Park'ın adını duymak bile heyecan verici. Ben oraya rakip olarak geldiğimde bile çok heyecanlanmıştım. Şimdi bir an evvel o stadyuma çıkmak için sabırsızlanıyorum."

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