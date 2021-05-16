Beşiktaşlı taraftar şampiyonluğu kutladı!

Beşiktaş’ın Süper Lig şampiyonu olmasıyla birlikte İstanbul’un birçok ilçesinde taraftarlar evlerinden çıkarak kutlamalar yaptı.

Beşiktaş Çarşı, Akaretler, Dolmabahçe ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri önünde toplanan taraftarlar meşaleler yakarak tezahüratlar yaptı. İstanbul’un birçok yerinde araç konvoylarıyla kornalar çalındı. Nevzat Demir Tesisleri önündeki kutlamalarda coşku tavan yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen İstanbul’dan taşıp tüm Türkiye’ye yayılan kutlamalarda birçok ilin meydanlarında toplanan binlerce Beşiktaşlı futbolsever, şampiyonluğun keyfini doyasına yaşadı. Birçok il ve ilçede güvenlik güçleri, kısıtlama sebebiyle vatandaşlara müdahale etti.



