Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada gündeme gelen şehit aileleri ve engelli bireylere destek olmak adına gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesine yaptığı desteklerle bilinen Sabri Ortak şimdilerde yepyeni bir sosyal sorumluluk projesine hazırlandıklarını duyurdu.

Haftalar önce yaptıkları bu proje için verdiği röportajda, "Garibanın yanında olmayan insan kötü insandır. Hayatta insanların birbirini bir vesileyle mutlu etmesi ve destek olması gerek. Biz de bu ilkeyle yola çıktık ve şehir şehir gezmekteyiz. Doğu Anadolu, İç Anadolu bölgelerini gezdik, yakında tüm ülkeyi gezeceğiz. O gülen yüzler bizleri fazlasıyla mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Fanatik bir Beşiktaş 'lı olan ve aynı zamanda Siyah-Beyazlılar'ın kongre üyeliğini de yapan Sabri Ortak yaptığı her sosyal sorumluluk projesinde Kara Kartal'ı temsil etmeye devam edeceğini de söyledi.