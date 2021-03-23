Beşiktaş'ta sezonun yıldız isimlerinden Rachid Ghezzal, yaz transfer döneminin son saatlerinde motosikletli kuryenin yetiştirdiği evraklar sayesinde transferi resmiyete kavuşan isimlerden birisiydi. Siyah-beyazlı kulübün şampiyonluğa yürüyen sezonunda, takıma en son katılan isimlerden birisi olan Ghezzal, performansıyla takıma en fazla etki yapan isimlerin başında geldi.

Premier Lig'in şampiyon takımlarından biri olan Leicester City'den 1 sezonluğuna kiralanan Cezayirli orta saha oyuncusu, bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 21 maça çıktı.

Aboubakar ve Larin ile birlikte takıma en fazla gol katkısı yapan 3 isimden birisi olan 28 yaşındaki oyuncu, 13 asist ve 1 gollük katkı sağladı.

Performansıyla Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezleri arasına giren Ghezzal, son oynanan Fenerbahçe derbisinde sarı kart cezalısı haline geldi. Milli aranın ardından oynanacak olan Kasımpaşa deplasmanında takımını yalnız bırakacak olan Cezayirli oyuncu, milli takıma da davet edildi.

AVRUPA'DA ZİRVEYE OYNUYOR

5 büyük lig ve Süper Lig'i baz alan en fazla asist yapan futbolcular sıralamasında, 14 asistle oynayan Bayern Münih Alman yıldızı Thomas Müller'in arkasında 13 asistle 2'inci sırada yer alan Ghezzal, Süper Lig'deki asist krallığının yanı sıra Avrupa'nın da en fazla asist yapan futbolcusu olmaya oldukça yakın.

MESSİ, DE BRUYNE, BRUNO FERNANDES...

Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla asist yapan futbolcular sıralamasında 2'inci sırada bulunan Rachid Ghezzal, Lionel Messi, De Bruyne, Bruno Fernandes, Jack Grealish ve Jadon Sancho gibi isimleri geride bıraktı.

Beşiktaş'ta sezonun en kritik anlarında ismi bulunan Ghezzal, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Fenerbahçe derbisinde takımının golünü atan Vida'ya asisti yapmıştı. Bu asistle birlikte 13 asiste ulaşan Cezayirli orta saha, karşılaşmanın 1-1 sona ermesi sonucunda büyük bir üzüntü yaşamıştı. (Sabah)