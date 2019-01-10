Beşiktaş sağ bek transferi için Polonyalı Bartosz Bereszynski ve Atalanta’lı Timothy Castagne ile görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş'ın gündemine geldiği iddia edilen Halilovic ile ilgili menajeri Mirsad Türkcan açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Meksika ekibi Cruz Azul’den bedelsiz olarak renklerine kattığı Enzo Roco’yu gözden çıkardığı ileri sürüldü. Oğuzhan Özyakup ile alakalı Roma sportif direktörü Monchi açıklamalarda bulundu. beIN Sports'a verdiği röportajda Beşiktaş ile de ilgili konuşan Sivasspor teknik direktörü Hakan Keleş, Fatih Aksoy ile temasları olduğunu belirtti. İşte 10 Ocak Perşembe son dakika Beşiktaş transfer haberleri ve detaylar...

BEŞİKTAŞ'A SAĞ BEK İÇİN İKİ İSİM

Sağ bek hattını takviye için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar’da Başkan Fikret Orman, Asbaşkan Umut Güner ve yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, soluğu Milan’da almıştı.

Sampdoria forması giyen Polonyalı Bartosz Bereszynski ve Atalanta’lı Timothy Castagne için temasta bulunan futbolcuya, 2 oyuncunun cephesinden de olumlu yanıt geldiği bildirildi.

Temasların ardından İstanbul’a dönen 3’lünün, konuyu teknik direktör Şenol Güneş’le görüşüp sonrasında futbolcuların kulüpleriyle resmi temaslara başlayacağı öğrenildi.

HALILOVIC İÇİN AÇIKLAMA GELDİ!

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Siyah-Beyazlılar, Trabzonspor’dan Burak Yılmaz’ı, PSV’den de Isimat Mirin’i kadrosuna katmıştı. Teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda sağ bek hattını güçlendirmek için soluğu İtalya’da alan Başkan Fikret Orman’ın, İtalya Serie A ekibi Milan’ın genç yıldızı Alen Halilovic ve temsilcisi Mirsad Türkcan’la birlikte Milano’da bir restorandan çıkarken görüntülenmesi olay yaratmıştı.

Konuyla ilgili olarak transfer iddiaları ortaya atılmıştı. Başkan Fikret Orman’la birlikte aynı karede yer alan menacer Mirsad Türkcan, FANATİK’e açıklamalarda bulundu.

‘Bir görüşme yapmadık’

Türkcan, “Beşiktaş’la Halilovic transferi konusunda bir görüşme yapmadık. Halilovic’le o esnada orada bulunmamız tesadüftü” ifadelerini kullandı. Orman’la birlikte İtalya’da bulunan Asbaşkan Umut Güner de Halilovic konusuyla ilgili olarak FANATİK’e, “Halilovic gündemimizde yer alan bir futbolcu değil” diyerek genç 10 numara için girişimde bulunmadıklarını söyledi. Halilovic transferi konusunda hem oyuncunun menaceri hem de Beşiktaş cephesinden olumsuz mesajlar verilse de konuyu yakından takip eden İtalyan basını, genç futbolcunun Siyah- Beyazlılar’a yakın olduğunu belirtiyor.

Karius ve Adriano’yu takip etti

Gizli olarak yapılan görüşmenin basına sızmasının ardından 22 yaşındaki yıldız adayının kulübü Milan’dan tepki gelmemesi için temasların yalanlandığını belirten Tuttomercatoweb yazarı Gaetano Mocciaro, transferin gerçekleşme durumunun olduğunu belirtiyor. Görüşmenin ardından Halilovic’in Beşiktaş’taki Loris Karius ve Adriano’yu Instagram hesabından takip etmeye başlaması da İtalyan basının düşüncelerini doğruladı.

ENZO ROCO TAKIM ARIYOR

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz Meksika ekibi Cruz Azul’den bedelsiz olarak renklerine kattığı Enzo Roco’yu gözden çıkardığı ileri sürüldü.

Siyah-Beyazlı yönetim, savunmaya Nicolas Isimat-Mirin takviyesi yapılması ve bir oyuncu daha düşünülmesi nedeniyle Teknik Direktör Şenol Güneş’in “Satılsın” dediği 26 yaşındaki Şili’li oyuncuya kulüp arıyor.

Roco ile Brezilya ekibi Corinthians’ın ilgilendiği ifade ediliyor.

İTALYA'DAN OĞUZHAN AÇIKLAMASI!

Beşiktaş'ta sergilediği performansla eleştiri oklarından en çok nasibini alan isimler arasında Oğuzhan Özyakup da yer alıyordu. Sezon başında taraftarların protestosuna da maruz kalan merkez orta saha oyuncusunun takımdaki geleceği büyük merak konusuydu.

Hakkında pek çok transfer spekülasyonu çıkan 26 yaşındaki futbolcunun adı, son dönemlerde İtalyan ekibi Roma'yla birlikte anılıyordu. İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, Daniele de Rossi'nin sakatlığında orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen Roma'nın Oğuzhan'ı istediğini yazmıştı. Sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan futbolcunun Monchi'nin transfer listesinde olduğu iddia edilmişti.

Monchi konuştu!

Gazeteye bugün konuşan 50 yaşındaki İspanyol futbol adamı, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Monchi, "Oğuzhan Özyakup'u transfer edecek misiniz?" şeklindeki soruya "Hayır, imkansız." şeklinde yanıt verdi. Bu sezon Siyah Beyazlı formayla 23 maçta boy gösteren Oğuzhan, 3 gol ve 6 asistlik bir performans sergilemişti. Oğuzhan'ın güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro olarak gösteriliyor.

BEŞİKTAŞ'TAN DOUGLAS SÜRPRİZİ!

beIN Sports'a verdiği röportajda Beşiktaş ile de ilgili konuşan Hakan Keleş, Fatih Aksoy ile temasları olduğunu belirtti.

İşte Keleş'in açıklamaları:

"Douglas, Barcelona’dan kiraladığımız bir oyuncu. Beşiktaş’tan da talep var. Biz şu anda bırakmak istemiyoruz. Beşiktaş’tan Fatih Aksoy ile temasımız var, düşünüyoruz."

Sezon başında Barcelona'dan bedelsiz kiralanan Douglas, 15 maçta forma giyerken 2 gol attı 5 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAN SIMIC ATAĞI!

Siyah-Beyazlılar'ın 1.5 yıllığına kiralamak istedikleri 23 yaşındaki Çek futbolcunun kulübü Milan'la pazarlık masasına oturduğu ve ilk görüşmenin olumlu geçtiği belirtildi.

Vida'nın satılma ihtimali, sağ bekin yanı sıra stoperde de oynayan Simic'i Beşiktaş için cazip hale getiriyor. Siyah-Beyazlılar Simic'in yanı sıra Bereszynski ve Castagne ile de ilgileniyor. (Sabah)

BEŞİKTAŞ İSTEMİŞTİ! FENERBAHÇE ALIYOR!

Fenerbahçe içinde bulunduğu kötü durumdan çıkmak için transfere sarıldı. Takımı Ersun Yanal’a emanet ettikten sonra transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak Yeni Malatyaspor’un tecrübeli stoperi Sadık Çiftpınar’ı kadroya katan Sarı-Lacivertliler’de sportif direktör Damien Comolli, dünyanın dört bir yanında oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Soldado, Slimani ve Frey’in performansından memnun olmayan Comolli, forvetin yanı sıra bir orta saha ve bir de kanat oyuncusu için temaslarını sıklaştırdı.

İtalyan ekibinde mutsuz

Forvet için İtalyan ekibi Sassuolo’da mutsuz olan Khouma Babacar’ı listeye alan Sarı-Lacivertliler, 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için takımıyla görüşmelere başladı. İtalyan basınından Alfredopedulla’nın haberine göre; Sassuolo’da Matri, Raspadori ve Kevin-Prince Boateng gibi yıldızların arkasında kalan Babacar, Fenerbahçe’ye bir adım yakın. Habere göre, Sarı-Lacivertliler’den gelen satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiralama teklifine İtalyan ekip sıcak bakıyor. (Güneş)