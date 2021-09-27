Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup: Eksikler avantaj olabilir!

Kulüpler bazında dünyanın en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Ajax maçı öncesinde Beşiktaş 'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile birlikte tecrübeli orta saha Oğuzhan Özyakup basın toplantısına çıktı. 29 yaşındaki futbolcu, takımda eksik oyuncuların fazla olmasının kendilerine avantaj olarak geri dönebileceğini belirtti.

'Kendimi iyi hissediyorum'

Zorlu maçta ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını dile getiren Oğuzhan Özyakup, "Son maçta ufak bir sakatlık geçirdim ama kendimi iyi hissediyorum. Bizim için önemli eksikler var. Bunun farkındayız. Ancak hocamızın da söylediği gibi, elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İnşallah yarın güzel mücadele ve skorla ayrılırız" dedi.

Devler Ligi'nin öneminden de bahseden Oğuzhan, "Eksiklerimiz var ama biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şampiyonlar Ligi her futbolcunun oynamak istediği bir yer. Bunu yarın fırsata çevirebiliriz" ifadelerini kullandı.