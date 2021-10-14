Süper Lig 'in 9. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş , mücadelenin kamp kadrosunu açıklarken N'Sakala'nın olmaması dikkat çekmişti.

Daha fazla çalışmam lazım

Kongolu sol bek oyuncusu sosyal medya hesabı üzerinden taraftarların sorularını yanıtladı. Bir taraftarın, "Başakşehir maçında neden kadroda yoksun?" sorusuna N'Sakala, 'Çünkü daha fazla çalışmam lazım' cevabını vererek neden Başakşehir kadrosuna alınmadığının cevabını vermiş oldu.

Başka bir taraftarın " Alanyaspor 'a git" sözü üzerine ise 31 yaşındaki futbolcu, ' Tavsiyen için teşekkürler ama Beşiktaş'ta iyiyim' yanıtını verdi.



