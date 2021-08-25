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Beşiktaşlı N'Sakala ne zaman sahalara dönecek?

Gaziantep FK maçında fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş kulüp Doktoru Kerem Ülkü, "Oyuncumuzun sağlığı gayet iyi ancak tedbir amaçlı gözlemlerimize devam edeceğiz. Milli arayı da kullanarak oyuncumuzu yavaş yavaş çalışmalara geri döndürmek istiyoruz" dedi.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 18:18 Son Güncelleme:
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Beşiktaşlı N'Sakala ne zaman sahalara dönecek?

Beşiktaş kulüp Doktoru Kerem Ülkü, Gaziantep FK maçında fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Fabrice N'Sakala'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkü konuyla ilgili, "Yaptığımız detaylı analizlerin ardından N'Sakala'nın vücudunda kalbini ya da beynini etkileyecek bir sorun olmadığını gördük. Oyuncumuzun sağlığı gayet iyi ancak tedbir amaçlı gözlemlerimize devam edeceğiz. Oyuncumuzun sağlığı gayet iyi ancak tedbir amaçlı gözlemlerimize devam edeceğiz. Milli arayı da kullanarak oyuncumuzu yavaş yavaş çalışmalara geri döndürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.


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Sahada baygınlık geçirmişti

Kongolu oyuncu, Gaziantep deplasmanında, 70. dakikada bir anda baygınlık geçirmiş, ambulansla hastaneye götürülmüştü.

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