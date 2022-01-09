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Beşiktaşlı Montero özür diledi

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta maçın son anlarında kırmızı kart gören Montero, özür diledi.

09 Ocak 2022, Pazar 23:38 Son Güncelleme:
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Beşiktaşlı Montero özür diledi

Süper Lig 'in 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor 'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş 'ta maçın son anlarında kırmızı kart gören İspanyol stoper Montero, özür diledi.

Montero'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

Çok üzgünüm. Sarı kartım varken kendimi koruma konusunda hata yaptım ve takımımı 10 kişiyle sahada bıraktım. Bu, bir daha olmayacak. Üzgünüm çünkü her maçta takım için her şeyimi sahaya veriyorum. Sizi seviyorum. Haydi Beşiktaş. Josef benim abim, en iyi arkadaşım. Josef seni seviyorum ve sana saygı duyuyorum. Her zaman birlikteyiz.

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