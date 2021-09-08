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Beşiktaşlı Miralem Pjanic, Bosna Hersek-Kazakistan maçında şov yaptı

Beşiktaş’ın Barcelona’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, ülkesi Bosna Hersek’in Kazakistan ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans gösterdi.

08 Eylül 2021, Çarşamba 00:33 Son Güncelleme:
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Beşiktaşlı Miralem Pjanic, Bosna Hersek-Kazakistan maçında şov yaptı

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu’nda Bosna Hersek, sahasında Kazakistan’ı konuk etti. Bilino Polje Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Kazakistan 51’inci dakikada Islambek Kuat’ın attığı golle 1-0 öne geçti. 74’üncü dakikada Beşiktaş ’ın yeni transferi Miralem Pjanic, penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi: 1-1.

Pjanic, 86’ncı dakikada da Menalo’nun attığı golde asisti yapan isim oldu ve Bosna Hersek mücadelede 2-1 öne geçti.

Kazakistan’dan Zainutdinov 90+5’inci dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi: 2-2. Bosna Hersek bu sonuçla gruptaki 4’üncü maçından da galibiyet çıkartamadı. 

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Miralem Pjanic, 90 dakika sahada kalıp; 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Öte yandan İttifak Holding Konyaspor ’un file bekçisi İbrahim Sehic de mücadelede 90 dakika görev yaptı. Kasımpaşalı Haris Hajradinovic ise yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada forma giymedi. (DHA)


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